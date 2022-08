Gatto Panceri lancia una nuova versione riarrangiata di “L’amore va oltre”

(Di lunedì 1 agosto 2022) MONZA – È in radio e disponibile in digitale “va” nellada, cantautore e stimato hit maker, con45 milioni di copie vendute come autore per i grandi della musica. La produzione del singolo è di Edizioni Musicali Miseria e Nobiltà. “va” uscì nel 1992, scritta dallo stessocon Patrick Djivas, suo mentore artistico. “La cantai a Sanremo Giovani nel 1992 e da lì partì brillantemente la mia carriera – afferma– l‘ho cantata tante volte e nel 2001 in piazza San Pietro a Roma, in Eurovisione, davanti a Papa Wojtyla che la scelse come colonna sonora del raduno organizzato in ...

22/07/2022 - 17:46 È in radio e disponibile in digitale "L'amore va oltre" nella nuova versione riarrangiata da Gatto Panceri, cantautore e stimato hit maker, con oltre 45 milioni di copie vendute come autore per i grandi della musica. La produzione del singolo è di Edizioni Musicali Miseria e Nobiltà. "L'amore va oltre" uscì nel 1992, scritta dallo stesso Gatto Panceri con Patrick Djivas, suo mentore artistico.