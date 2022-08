Fabrizio Corona è sbarcato a Noto | dopo 5 anni è libero di andare in vacanza

ElanorWho : @pewmat Guarda basta che vai su YouTube e cerchi 'Fabrizio Corona caso' e ti escono almeno 10 video diversi ne sceg… - ElanorWho : la sezione commenti dei processi a corona spezza c'è gente che scrive seria 'fabrizio è una persona corretta che ha… - Martina32763736 : @monicadesoleya1 Parpiglia è uno che fa le cose solo per un proprio tornaconto personale, sfrutta le persone finché… - mziuuu : tante volte mi sento triste, i pensieri si affollano, penso ai fallimenti, agli amici che non ci sono più, agli amo… - infoitcultura : Fabrizio Corona si mostra così su Instagram -

La cantante e showgirl, ex di, sarebbe incinta di circa 5 mesi e, secondo i bene informati, si tratterebbe di una femminuccia. Sul conto di Giorgio De Stefano , invece, si sa davvero ...... in particolare, Renato Brunetta che parla della sua statura a Lucia Annunziata nel corso 'Mezz'Ora in Più', e il commento rilasciato dasu alcuni politici italiani. Classifica_Top_15_...ITALIA - Nei prossimi giorni potremo aspettarci una fase di decrescita della curva dei contagi di Covid-19. A dirlo è il virologo dell’Università Statale ...Il 41enne, figlio del boss "Don Paolino", è stato condannato per 'ndrangheta. Con lui la Provvedi ha avuto una figlia ...