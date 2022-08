Europei Optimist | in Danimarca sette ragazzi rappresentano l’Italia

(Di lunedì 1 agosto 2022) Inizia con il terzo posto di Artur Brighenti (CN Bardolino), il sesto di Emilia Salvatore (FV Desenzano) e il decimo di Gabriele Viti (LNI Ostia) gli, partiti ieri a Sønderborg, in, con la cerimonia di apertura e oggi con le prime due regate. Vento da Nord Ovest, tanta corrente difficile da leggere per i 142e le 111 ragazze al via con vento fino a 13 nodi: Artur Brighenti (Centro Nautico Bardolino), classe 2011, ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo e con 2-4 è partito a razzo alla conquista della batteria rossa.: le classifiche Nei dieci della classifica maschile del Campionato Europeo, con 6-9, Gabriele Maria Viti (LNI Ostia), mentre la prima azzurrina nella classifica femminile è Emilia Salvatore (FV ...

