Esce dall'ospedale e scompare: trovato il suo cadavere (Di lunedì 1 agosto 2022) Si sono chiuse in tragedia le ricerche di Flavio Cogotti, il 54enne di Piossasco (avrebbe compiuto 55 anni il 2 agosto) scomparso dallo scorso 21 luglio dopo... Leggi su europa.today (Di lunedì 1 agosto 2022) Si sono chiuse in tragedia le ricerche di Flavio Cogotti, il 54enne di Piossasco (avrebbe compiuto 55 anni il 2 agosto) scomparsoo scorso 21 luglio dopo...

Delu90Inter : @FFunesto @giovaeffe @FCBayern Dipende. Asllani non è già esploso. E comunque dipende dall'esigenza. Chiaro che se… - TeaGun : RT @IveserVenezia: 1° agosto 1865 Esce nelle edicole il giornale “Il Sole”, espressione della borghesia liberale, voluto dal commerciante… - menadelgiudice1 : @VincenzoDeLuca mi auguro che mio padre esce vivo dall’ospedale e che gli garantiscano la dovuta assistenza , quest… - LauraCarrese : RT @bildarte: NON FIDARTI DI NESSUNO NE A DESTRA NÉ A SINISTRA NE CENTRO DRAGHI ESCE E LASCIA IL POSTO AI SUOI FANTOCCI ITALIA FUORI DALL… - RiccardoLaudad1 : RT @bildarte: NON FIDARTI DI NESSUNO NE A DESTRA NÉ A SINISTRA NE CENTRO DRAGHI ESCE E LASCIA IL POSTO AI SUOI FANTOCCI ITALIA FUORI DALL… -