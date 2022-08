Elezioni 2022, Renzi: “Sinistra sembra aver voglia di perdere” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Se la Sinistra avesse davvero voglia di vincere queste Elezioni incalzerebbe Meloni e Salvini sulla competenza, sulla credibilità, sulla coerenza, sulle tasse, sull’energia. Invece, la Sinistra sembra voler perdere: imbarca le idee più disparate. E ieri Enrico Letta ha aperto la campagna elettorale proponendo una nuova tassa, stavolta la tassa di successione”. Così Matteo Renzi nella sua ultima enews. “Lo scontro tra noi e il Pd oggi sta nelle idee, non sui seggi”, prosegue il leader di Italia Viva aggiungendo: “Se dici di voler combattere la destra e proponi di aumentare le tasse, non combatti la destra, ma le regali voti. Facendo queste proposte Letta fa vincere la Meloni: non la contrasta, la blinda”. “Per questo noi lavoriamo a un terzo polo, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – “Se laavesse davverodi vincere questeincalzerebbe Meloni e Salvini sulla competenza, sulla credibilità, sulla coerenza, sulle tasse, sull’energia. Invece, lavoler: imbarca le idee più disparate. E ieri Enrico Letta ha aperto la campagna elettorale proponendo una nuova tassa, stavolta la tassa di successione”. Così Matteonella sua ultima enews. “Lo scontro tra noi e il Pd oggi sta nelle idee, non sui seggi”, prosegue il leader di Italia Viva aggiungendo: “Se dici di voler combattere la destra e proponi di aumentare le tasse, non combatti la destra, ma le regali voti. Facendo queste proposte Letta fa vincere la Meloni: non la contrasta, la blinda”. “Per questo noi lavoriamo a un terzo polo, ...

Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Dobbiamo difendere la Costituzione e la centralità del Parlamento. Nostro assetto è a rischio” - vivereitalia : Elezioni, Crippa: 'Noi associazione, non raccoglieremo firme ma dialogo aperto con Pd' - Frankf1842 : RT @ErmannoKilgore: Che caxxo c’entra la cronaca nera con la politica? -