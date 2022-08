“È morto”. Rissa choc sul lungomare, massacrato dal branco ma nessuno interviene (Di lunedì 1 agosto 2022) Rissa choc nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio sul lungomare di Reggio Calabria. Un ragazzo è stato massacrato di botte da una quindicina di suoi apparenti coetanei. Una scena agghiacciante ripresa dai telefonini dei tanti presenti (il lungomare è luogo molto affollato e non distante dal centro) sui cui ora spetterà agli investigatori fare piena luce. Non è la prima volta che il sabato sera reggino finisce rovinato da aggressioni e maxi risse scatenate spesso per futili motivi. Una violenza cieca ha indignato tutta la città il sindaco Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino reggino ha postato il video choc (in cui si sento le grida di alcuni presenti che urlano: “è morto”) su Facebook ed ha usato parole durissime. “Il nostro lungomare in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022)nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio suldi Reggio Calabria. Un ragazzo è statodi botte da una quindicina di suoi apparenti coetanei. Una scena agghiacciante ripresa dai telefonini dei tanti presenti (ilè luogo molto affollato e non distante dal centro) sui cui ora spetterà agli investigatori fare piena luce. Non è la prima volta che il sabato sera reggino finisce rovinato da aggressioni e maxi risse scatenate spesso per futili motivi. Una violenza cieca ha indignato tutta la città il sindaco Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino reggino ha postato il video(in cui si sento le grida di alcuni presenti che urlano: “è”) su Facebook ed ha usato parole durissime. “Il nostroin ...

Libero_official : Il terrificante video di una maxi-rissa sul lungo-mare a #ReggioCalabria: un ragazzo viene pestato brutalmente dal… - luigicava2005 : RT @ilvocio: -Oh oh guarda, quello sta ammazzando il venditore ambulante. Fa qualcosa, sbrigati! - Cazzo, dammi un attimo che apro la fotoc… - ilvocio : -Oh oh guarda, quello sta ammazzando il venditore ambulante. Fa qualcosa, sbrigati! - Cazzo, dammi un attimo che ap… - Lanailm98 : @CatiaMamone A me più che altro viene da pensare che l'hanno ammazzato solo perché nero, non lo fosse stato magari… - Zeno41107310 : @rubio_chef In passato ho visto una ragazza coraggiosa venire sfigurata xche aveva provato a pacificare. Io ero and… -