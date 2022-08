Don Matteo 14, altri due personaggi verso l’addio: “Il cerchio si è chiuso, impensabile continuare con questo tira e molla” (Di lunedì 1 agosto 2022) I fan di Don Matteo devono prepararsi a salutare non uno, bensì due amati personaggi. D’altronde quando una fiction ha una longevità simile (la prossima sarà la quattordicesima stagione) è inevitabile che ci siano addii e nuovi ingressi. Questa volta a fare le valigie sarebbero il capitano Anna Olivieri e il pubblico ministero Marco Nardi, interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Stando a quanto riportato dal settimanale TvMia, infatti, l’attrice ha dichiarato: “Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale”. A confermare le sue parole è lo sceneggiatore Mario Ruggeri, che fa riferimento ai prossimi impegni professionali della Giannetta: “Lei sarà la protagonista della nuova stagione di Blanca, dunque dovremo fare i conti con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) I fan di Dondevono prepararsi a salutare non uno, bensì due amati. D’altronde quando una fiction ha una longevità simile (la prossima sarà la quattordicesima stagione) è inevitabile che ci siano addii e nuovi ingressi. Questa volta a fare le valigie sarebbero il capitano Anna Olivieri e il pubblico ministero Marco Nardi, interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Stando a quanto riportato dal settimanale TvMia, infatti, l’attrice ha dichiarato: “Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire ilche si ècon il bacio finale”. A confermare le sue parole è lo sceneggiatore Mario Ruggeri, che fa riferimento ai prossimi impegni professionali della Giannetta: “Lei sarà la protagonista della nuova stagione di Blanca, dunque dovremo fare i conti con la ...

