Cuccioli di cane chiusi in un sacco e gettati sotto un ponte | uno è morto - Cronaca - lanazione it

dichiusi in un sacco (Foto sindaco Niccolo Caleri) Terribile vicenda a Pratovecchio Stia , in provincia di Arezzo. Alcunidiappena nati, sei in totale, sono stati chiusi ...... come se fossi il pediatra dei miei. Può accadere ovviamente di tutto e non esiste un ... Necessario inoltre proteggere ilda colpi di sole. Come, altra regola importante, dalla puntura di ... Cuccioli di cane chiusi in un sacco e gettati sotto un ponte: uno è morto Neanche il tempo di aprire gli occhi dopo la nascita che dei cuccioli di cane sono stati chiusi in un sacco e gettati via. Fortunatamente, i piccoli ...Terribile vicenda a Pratovecchio Stia. Per fortuna i cagnolini sono stati ritrovati da alcuni volontari Enpa. Il sindaco Nicolò Caleri denuncia: "Un gesto orrendo" ...