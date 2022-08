Con Sinner, Berrettini, Musetti e Sonego l'Italia può vincere la Davis? (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Sono passati 46 anni dalla vittoria della Coppa Davis da parte del 'dream team' azzurro - Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli (capitano Nicola Pietrangeli) - in Cile il 19 dicembre 1976. Un evento che resta unico nella storia sportiva Italiana e che mai come quest'anno potrebbe essere finalmente replicato. L'AGI ne ha parlato con Paolo Bertolcci, ex compagno di doppio in Davis di Adriano Panatta e oggi apprezzato commentatore tv. Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, il doppio Fognini-Bolelli: una squadra potenzialmente fortissima. Questa è la volta buona per tornare a vincere la Coppa Davis? "Potrebbe essere davvero la volta buona, comunque se non sarà quest'anno ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Sono passati 46 anni dalla vittoria della Coppada parte del 'dream team' azzurro - Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli (capitano Nicola Pietrangeli) - in Cile il 19 dicembre 1976. Un evento che resta unico nella storia sportivana e che mai come quest'anno potrebbe essere finalmente replicato. L'AGI ne ha parlato con Paolo Bertolcci, ex compagno di doppio indi Adriano Panatta e oggi apprezzato commentatore tv. Jannik, Matteo, Lorenzo, Lorenzo, il doppio Fognini-Bolelli: una squadra potenzialmente fortissima. Questa è la volta buona per tornare ala Coppa? "Potrebbe essere davvero la volta buona, comunque se non sarà quest'anno ...

