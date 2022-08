Anzio | aperte le iscrizioni per lo scuolabus e la mensa scolastica | come fare

(Di lunedì 1 agosto 2022)– Il portale KEY REF della Città di(https://keyrefportal.opendoor.it) è di nuovo attivo ed aggiornato, per consentire alle famiglie di iscrivere per la prima volta oppure confermare leper l’anno scolastico 2022/2023, ai servizi di trasporto e refezione dedicati agli alunni che frequentano le scuole del territorio comunale. Per il servizio di trasporto scolastico, in particolare, è prevista da quest’anno anche la procedura di iscrizione online degli alunni con disabilità, che, in base alle specifiche esigenze, potranno usufruire del trasporto tramitecon pedana oppure con mezzi attrezzati e percorsi specifici. Le famiglie sono invitate a provvedere tempestivamente alleonline per i due servizi entro l’11 settembre 2022. Le modalità di ...

