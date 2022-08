Aaron Ramsey: Charlotte e Nizza col mirino sull’ex Juve (Di lunedì 1 agosto 2022) Aaron Ramsey, dopo aver rescisso il contratto con la Juventus, è alla ricerca di una nuova squadra. Il centrocampista gallese avrebbe attirato le attenzioni di Charlotte e Nizza: quest’ultimo sarebbe in vantaggio per acquisire le prestazioni del giocatore che negli ultimi sei mesi, è stato in prestito al Glasgow Rangers con cui ha raggiunto la finale di Europa League,. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022), dopo aver rescisso il contratto con lantus, è alla ricerca di una nuova squadra. Il centrocampista gallese avrebbe attirato le attenzioni di: quest’ultimo sarebbe in vantaggio per acquisire le prestazioni del giocatore che negli ultimi sei mesi, è stato in prestito al Glasgow Rangers con cui ha raggiunto la finale di Europa League,. SportFace.

