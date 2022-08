1° ottobre cambia metodo calcolo costo del gas (Di lunedì 1 agosto 2022) L’autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, l’Arera è intervenuta per introdurre un nuovo calcolo del costo del gas che andrà in vigore per i consumatori privati dal 1° ottobre 2022. Si tratta di un calcolo del costo della materia prima che avverrà su base mensile anziché trimestrale. Lo scopo dell’autorità è quello di non utilizzare più come riferimento le quotazioni a termine del mercato all’ingrosso, ma la media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso Psv italiano, aumentando la frequenza di aggiornamento del prezzo. Questo nuovo metodo di calcolo, nato dall’emergenza internazionale scatenata dalla guerra in Ucraina, sarà in vigore fino a gennaio 2023 cioè a termine della tutela del gas ed il costo della materia prima verrà pubblicato ... Leggi su zon (Di lunedì 1 agosto 2022) L’autorità per l’energia, le reti e l’ambiente, l’Arera è intervenuta per introdurre un nuovodeldel gas che andrà in vigore per i consumatori privati dal 1°2022. Si tratta di undeldella materia prima che avverrà su base mensile anziché trimestrale. Lo scopo dell’autorità è quello di non utilizzare più come riferimento le quotazioni a termine del mercato all’ingrosso, ma la media dei prezzi effettivi del mercato all’ingrosso Psv italiano, aumentando la frequenza di aggiornamento del prezzo. Questo nuovodi, nato dall’emergenza internazionale scatenata dalla guerra in Ucraina, sarà in vigore fino a gennaio 2023 cioè a termine della tutela del gas ed ildella materia prima verrà pubblicato ...

