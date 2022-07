(Di domenica 31 luglio 2022), prima gioia con il: esordio dagol per il centrocampista cileno ex Inter Prima soddisfazione per Arturo: l’ex centrocampista dell’Inter, nel giorno del suo esordio dacon il, ha segnato il suogol con la nuova maglia. Il cileno hato la rete al 32? dal dischetto nel 4-1 rifilato all’Atletico Goianiense. L'articolo proviene da Calcio News 24.

journale_bai : #Vidal decisamente il più acclamato (insieme a Everton Cebolinha): qui mentre trova il suo primo ?? in maglia rubro… -

Calcio News 24

, prima gioia con il Flamengo: esordio da titolare e primo gol per il centrocampista cileno ex Inter Prima soddisfazione per Arturo: l'ex centrocampista dell'Inter, nel giorno del suo esordio da titolare con il Flamengo, ha segnato il suo primo gol con la nuova maglia. Il cileno ha trovato la rete al 32 dal dischetto nel ...Mentre le nevrosi dell'elitario regista del film, René(Vincent Macaigne), portano a crescenti tensioni, Mira siin difficoltà quando le distinzioni tra lei e il personaggio che ... Vidal trova il primo gol col Flamengo all'esordio da titolare - VIDEO Vidal, prima gioia con il Flamengo: esordio da titolare e primo gol per il centrocampista cileno ex Inter Prima soddisfazione per Arturo Vidal: l’ex centrocampista dell’Inter, nel giorno del suo esord ...