Ultime Notizie Roma del 31-07-2022 ore 16:10 (Di domenica 31 luglio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno politica in apertura Carlo Calenda già fatto sapere che scioglierà domani il nodo alleanze in vista delle elezioni politiche 2022 via la vigilia della decisione del leader di azione ti rafforza la convinzione che l’ex ministro non sarà della partita dirà di no a ferma un dirigente del Partito Democratico che sta seguendo da vicino al dossier anche questa mattina Elite radiazione ha marcato le distanze con verdi e sinistra italiana e anche con Luigi Di Maio nell’attesa di capire quali saranno le scelte di azioni nel PD va avanti il lavoro Sulle candidature martedì prossimo inizierà il Nazareno il lavoro di scrematura delle proposte delle direzioni provinciali PD che dovranno far pervenire le loro indicazioni entro la giornata di lunedì oggi Nazzareno ha smentito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 31 luglio 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno politica in apertura Carlo Calenda già fatto sapere che scioglierà domani il nodo alleanze in vista delle elezioni politichevia la vigilia della decisione del leader di azione ti rafforza la convinzione che l’ex ministro non sarà della partita dirà di no a ferma un dirigente del Partito Democratico che sta seguendo da vicino al dossier anche questa mattina Elite radiazione ha marcato le distanze con verdi e sinistra italiana e anche con Luigi Di Maio nell’attesa di capire quali saranno le scelte di azioni nel PD va avanti il lavoro Sulle candidature martedì prossimo inizierà il Nazareno il lavoro di scrematura delle proposte delle direzioni provinciali PD che dovranno far pervenire le loro indicazioni entro la giornata di lunedì oggi Nazzareno ha smentito ...

