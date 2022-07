Tuttosport: dopo la rissa con Vagnati, Juric pensava di dimettersi. La squadra lo ha pregato di non farlo (Di domenica 31 luglio 2022) dopo che il video della rissa con Vagnati aveva già fatto il giro del web, l’allenatore del Torino, Ivan Juric, aveva deciso di dimettersi. Il dietrofront è arrivato grazie alla pressione della squadra. Lo racconta Tuttosport. “Voleva dimettersi, Ivan. pensava di dimettersi. Siamo più precisi. Mercoledì notte: Juric si chiedeva che cosa ancora potesse impedirgli di rassegnare le dimissioni”. La rissa con Vagnati nel parcheggio dell’hotel di Waidring era già andata in scena da parecchie ore. Il Torino già stava indagando sull’autore del video. La sera la squadra si è ritrovata a cena. Il quotidiano sportivo torinese racconta di un’atmosfera pesante, con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022)che il video dellaconaveva già fatto il giro del web, l’allenatore del Torino, Ivan, aveva deciso di. Il dietrofront è arrivato grazie alla pressione della. Lo racconta. “Voleva, Ivan.di. Siamo più precisi. Mercoledì notte:si chiedeva che cosa ancora potesse impedirgli di rassegnare le dimissioni”. Laconnel parcheggio dell’hotel di Waidring era già andata in scena da parecchie ore. Il Torino già stava indagando sull’autore del video. La sera lasi è ritrovata a cena. Il quotidiano sportivo torinese racconta di un’atmosfera pesante, con ...

