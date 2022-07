Salvini: “Letta per patrimoniale, chi sceglie Pd sceglie più tasse” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “25 settembre. Chi sceglie il Pd sceglie più tasse, chi sceglie la Lega sceglie la Flat Tax al 15% e la Pace Fiscale. Chi non sceglie, poi non si lamenti. Buona domenica Amici!”. Così Matteo Salvini su Twitter posta una card in cui si legge: ‘Letta rispolvera un grande classico della sinistra: la patrimoniale. Chi sceglie il Pd sceglie più tasse’. “Altro che nuove tasse, Salvini dovrebbe abbandonare i suoi slogan di 10 anni fa – replica la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio – ... Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “25 settembre. Chiil Pdpiù, chila Legala Flat Tax al 15% e la Pace Fiscale. Chi non, poi non si lamenti. Buona domenica Amici!”. Così Matteosu Twitter posta una card in cui si legge: ‘rispolvera un grande classico della sinistra: la. Chiil Pdpiù’. “Altro che nuovedovrebbe abbandonare i suoi slogan di 10 anni fa – replica la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio – ...

GiovaQuez : Il comizio di Salvini in sintesi. Onore agli alpini. Sbarchi azzerati e rimpatri. Più potere alle forze dell'ordine… - cla_cominardi : La regola #M5S sul limite dei mandati è stata molto dibattuta, ma immaginiamola come Legge dello Stato italiano app… - Agenzia_Ansa : 'Mosca chiese alla Lega se volesse ritirare i ministri'. La Stampa, contatti consigliere del Carroccio Capuano-Kost… - dotttod : RT @aledenicola: In competizione per il premio idea bislacca e dannosa per il paese, in finale abbiamo la dote ai diciottenni di Letta, la… - CenturrinoLuigi : RT @mpiacenonaver1: Meloni,Salvini,Berlusconi neanche li prendo in considerazione... Letta,Renzi,Calenda,Bonino,Fratoianni,Speranza invotab… -