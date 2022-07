Real Madrid-Juventus, Ancelotti batte Allegri in amichevole con un gol per tempo: a segno Benzema e Asensio (Di domenica 31 luglio 2022) Nella notte italiana, al The Rose Bowl di Pasadena, California, è andata in scena l’amichevole extralusso tra Real Madrid e Juventus, che è anche sfida tra due grandi allenatori italiani: da una parte la leggenda, Carlo Ancelotti, dall’altra chi la storia vuole provare a scriverla anche in Europa, ovvero Massimiliano Allegri. È ancora calcio di luglio, ma il ritmo è già gradevole e anzi l’agonismo è tanto, con anche qualche entrata già da calcio “vero”; a volte anche troppo, come successo con l’intervento in ritardo di Danilo su Vinicius: calcio di rigore con gol di Benzema e blancos avanti al 19?. Perin intuisce e tocca con le punta della dita, ma non basta per evitare la rete del francese, forte favorito per il prossimo Pallone d’Oro. La Juventus ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Nella notte italiana, al The Rose Bowl di Pasadena, California, è andata in scena l’extralusso tra, che è anche sfida tra due grandi allenatori italiani: da una parte la leggenda, Carlo, dall’altra chi la storia vuole provare a scriverla anche in Europa, ovvero Massimiliano. È ancora calcio di luglio, ma il ritmo è già gradevole e anzi l’agonismo è tanto, con anche qualche entrata già da calcio “vero”; a volte anche troppo, come successo con l’intervento in ritardo di Danilo su Vinicius: calcio di rigore con gol die blancos avanti al 19?. Perin intuisce e tocca con le punta della dita, ma non basta per evitare la rete del francese, forte favorito per il prossimo Pallone d’Oro. La...

juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - juventusfc : Di corsa verso il Real Madrid ?? Mattinata di allenamento a Los Angeles ???? #JuveOnTheRoad - DAZN_IT : 'Se fossi tornato a Milano non sarei più andato ad allenare il Real Madrid...' Mou con il cuore in mano sulle ulti… - sportface2016 : Il video con gli highlights di #RealJuve - sportface2016 : #RealJuve, #Ancelotti batte #Allegri in amichevole con un gol per tempo: a segno #Benzema e #Asensio -