(Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug – Anche questa estate 2022 non sembra purtroppo essere esente dai tanti incidentili che tingono di sangue i sabato sera italiani. Sonole, tutte ventenni, che la scorsa notte sono statedavanti a un locale di Lido di Spina, nel ferrarese. L’autoera guidata da un giovane che è fuggito subito, salvo poi essere individuato edagli amicicompagnia vittima dell’incidente. Mentre tre dellegiovani hanno riportato lesioni di media gravità, una è stata trasportata d’urgenza, in condizioni ben più gravi, all’ospedale Maggiore di Bologna.Inseguito, l’automobilista è stato ...

AcrobatBlank : RT @ilbisa2: Quattro ragazze investite da pirata della strada a Ferrara, linciato dalla folla inferocita - ParliamoDiNews : Quattro ragazze investite da pirata della strada a Ferrara, linciato dalla folla inferocita #ragazze #investite… - Grazia3beatrix1 : RT @ilbisa2: Quattro ragazze investite da pirata della strada a Ferrara, linciato dalla folla inferocita - ilbisa2 : Quattro ragazze investite da pirata della strada a Ferrara, linciato dalla folla inferocita - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Pirata della strada investe 4 ragazze all'uscita di un locale a Lido di Spina. Inseguito e linciato dagli amici è stato sal… -

Agenzia ANSA

anni dopo è diventata madre. "Ragazza madre. A 18 anni. Non è stato tanto facile". Ha ... Il #MeToo è stato un movimento importante, perché lesono fragili agnelli in un mondo di lupi". ...Domenica da bollino rosso che conta anche purtroppo molti incidenti stradali con 10 vittime e una strage sfiorata vicino a Ferrara, dovesono state investite davanti ad un locale: il ... Investe 4 ragazze e fugge, preso dagli amici e arrestato Il grave episidio accaduto nella notte tra sabato e ieri a Lido di Spina. In gravi condizioni una delle giovani. Alla guida dell’auto un diciannovenne del Modenese che è poi stato preso a botte. Indag ...Al Lido di Spina nel Ferrarese, un modenese 19enne fugge dopo l’incidente. I buttafuori lo salvano dalla rabbia degli amici delle giovani ...