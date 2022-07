Pioggia e aria fresca nel pomeriggio, poi torna l’anticiclone africano con temperature fino a 40°C (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo un weekend con condizioni meteo instabili e aria più fresca, già a partire da domani, 1 agosto, l’anticiclone Nord-africano tornerà ad abbattersi sull’Italia, favorendo l’inizio di un’altra ondata di caldo intenso. Tuttavia fino a lunedì 1 e martedì 2 Agosto, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 31 luglio 2022) Dopo un weekend con condizioni meteo instabili epiù, già a partire da domani, 1 agosto,Nord-tornerà ad abbattersi sull’Italia, favorendo l’inizio di un’altra ondata di caldo intenso. Tuttaviaa lunedì 1 e martedì 2 Agosto, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ciroizzo3 : RT @SalaLettura: una delusione veder dimenticato il luogo dove Giulietta riposa”–e con il tipico gusto del sensazionale: “meglio per lei do… - Andreu91418775 : RT @SalaLettura: una delusione veder dimenticato il luogo dove Giulietta riposa”–e con il tipico gusto del sensazionale: “meglio per lei do… - SarahSognatrice : RT @SalaLettura: una delusione veder dimenticato il luogo dove Giulietta riposa”–e con il tipico gusto del sensazionale: “meglio per lei do… - SalaLettura : RT @SalaLettura: una delusione veder dimenticato il luogo dove Giulietta riposa”–e con il tipico gusto del sensazionale: “meglio per lei do… - adelestancati : RT @SalaLettura: una delusione veder dimenticato il luogo dove Giulietta riposa”–e con il tipico gusto del sensazionale: “meglio per lei do… -