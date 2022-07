Omicidio Ogorchukwu, Calabria: “Siamo tutti colpevoli, spero Alika possa riposare in un mondo migliore” (Di domenica 31 luglio 2022) L’Omicidio di Alika Ogorchukwu, l’ambulante nigeriano ucciso a Civitanova Marche, ha scosso molti. Fra questi anche il capitano del Milan, Davide Calabria, che si è lasciato andare ad uno sfogo in un post su Instagram. “Un uomo di 39 anni è stato picchiato a morte. Un’ingiustificabile azione che spero costerà caro a quell’uomo, se così si può definire… Ingiustificabile come il fregarsene – sottolinea l’esterno rossonero -, riprendere con un telefonino la scena senza cercar di attirare l’attenzione o intervenire, per quanto una persona possa essere spaventata, incredula o non preparata. Un uomo stava per essere ucciso in quegli istanti. Non cerchiamo giustificazioni, Siamo tutti colpevoli. Ormai viviamo in una società sempre più ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) L’di, l’ambulante nigeriano ucciso a Civitanova Marche, ha scosso molti. Fra questi anche il capitano del Milan, Davide, che si è lasciato andare ad uno sfogo in un post su Instagram. “Un uomo di 39 anni è stato picchiato a morte. Un’ingiustificabile azione checosterà caro a quell’uomo, se così si può definire… Ingiustificabile come il fregarsene – sottolinea l’esterno rossonero -, riprendere con un telefonino la scena senza cercar di attirare l’attenzione o intervenire, per quanto una personaessere spaventata, incredula o non preparata. Un uomo stava per essere ucciso in quegli istanti. Non cerchiamo giustificazioni,. Ormai viviamo in una società sempre più ...

