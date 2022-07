Omicidio Foggia, padre e figlio uccisi: corpi trovati in campagna (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Due uomini, padre e figlio, rispettivamente di 58 e 27 anni, sono stati trovati morti nelle campagne di Foggia. Sul duplice Omicidio indaga la Polizia di Stato. Al momento sembra esclusa la pista della criminalità organizzata. I corpi di padre e figlio sono stati trovati sotto alcuni tubi e uno dei due cadaveri era avvolto in un sacco di plastica. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Due uomini,, rispettivamente di 58 e 27 anni, sono statimorti nelle campagne di. Sul dupliceindaga la Polizia di Stato. Al momento sembra esclusa la pista della criminalità organizzata. Idisono statisotto alcuni tubi e uno dei due cadaveri era avvolto in un sacco di plastica. L'articolo proviene da Italia Sera.

telodogratis : Omicidio Foggia, padre e figlio uccisi: corpi trovati in campagna - zazoomblog : Ultime Notizie – Omicidio Foggia padre e figlio uccisi: corpi trovati in campagna - #Ultime #Notizie #Omicidio… - vivereitalia : Omicidio Foggia, padre e figlio uccisi: corpi trovati in campagna - ledicoladelsud : Omicidio Foggia, padre e figlio uccisi: corpi trovati in campagna - fisco24_info : Omicidio Foggia, padre e figlio uccisi: corpi trovati in campagna: (Adnkronos) - Sembra esclusa la pista della crim… -