Omicidio Civitanova Marche | aggressione durata 4 minuti Killer chiede scusa

(Di domenica 31 luglio 2022) L’a Alika Ogorchukwu, che ha causato la morte dell’ambulante di origini nigeriane, ècirca 4. Lo si evince dai video delle telecamere di sorveglianza della zona dove è avvenuto l’, in pieno centro a. Tutto è avvenuto velocemente, sotto gli occhi di molti passanti, con alcuni di questi che hanno ripreso la scena con il cellulare: proprio uno dei video, una volta in mano alla Polizia, ha chiarito il tragico epilogo di una vicenda iniziata poco prima, nei pressi della stazione ferroviaria. L’aggressore, Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, che si trova in carcere, ha fatto sapere di essere addolorato e non essersi reso conto di quanto stava facendo.

Le comunità nigeriane di diverse parti d'Italia annunciano mobilitazioni, daMarche fino a Napoli. 'Se c'è un risvolto psichiatrico che si inserisce nelle cause dell'di Alika, ...'Non avrei mai pensato che potesse arrivare a tanto'. Non si da' pace Ursula, la madre di Filippo Ferlazzo, il 32enne arrestato per l'del Alika Ogorchukwu aMarche. Anni di visite mediche, apprensione, certificazioni legali, allontanamenti forzati, cure e timori. Paure che la donna non credeva potessero ...Viaggo nella casa del dolore, tra i sogni infranti di una famiglia che cercava in un futuro migliore in Italia. ll figlio di Alika, l'ambulante nigeriano ...