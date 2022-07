“Magut Race Corsa dei muratori” | sul podio Alessandro Zanga e Chiara Croce

(Di domenica 31 luglio 2022) Festa grande a Selvino per l’edizione numero sette delladei, la gara più divertente e goliardica organizzata dalla Fly-Up Sport di Mario Poletti. Sostenuta fin dalla prima edizione da Italcementi, che mette a disposizione i sacchi del “32.5” (il cemento più usato in Italia), la competizione cresce di anno in anno attirando aspiranti “” da ogni parte d’Italia. Per questa edizione sono arrivati un po’ da tutta Italia (persino dalla Sardegna!) per un totale di 219 atleti in gara. E che atleti! Dal momento che per vincere non basta essere i più veloci, ma bisogna tagliare il traguardo con un saccone di cemento del peso di 25 kg caricato sulle spalle. Nessuno sconto per la compagine femminile, chiamata allo stesso sforzo competitivo dei colleghi uomini. Il via alle 18 sulle ...

Tutto pronto per la gara in cui i concorrenti, oltre a dover fare uno sprint in salita di 230 metri, si portano un sacco di cemento da 25 chili sulle spalle. Uomini e donne che diventeranno "" per una sera. Main sponsor, ovviamente, il gruppo ItalcementiSono tante le corse strambe che, ogni anno, si svolgono in Italia. Ma una delle più particolari si trova in Val Seriana: parliamo della, la bizzarra competizione in cui i concorrenti in gara devono raggiungere per primi il traguardo trasportando in spalla un sacco di cemento da ben venticinque chili. L'iconica...Tutto pronto per la gara in cui i concorrenti, oltre a dover fare uno sprint in salita di 230 metri, si portano un sacco di cemento da 25 chili sulle spalle. Uomini e donne che diventeranno “magut” pe ...Le iscrizioni sono già aperte su picosport.net. Il pacco gara, del costo di 20 euro, comprende pettorale, maglietta, panino, birra e assistenza sanitaria ...