LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: tutto pronto a Budapest, pioggia al momento scongiurata ma temperature basse (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA 1. George Russell (Mercedes)2. Carlos Sainz (Ferrari)3. Charles Leclerc (Ferrari) 4. Lando Norris (McLren) 5. Esteban Ocon (Alpine) 6. Fernando Alonso (Alpine) 7. Lewis Hamilton (Mercedes) 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 9. Daniel Ricciardo (McLaren) 10. Max Verstappen (Red Bull) 11. Sergio Perez (Red Bull) 12. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 13. Kevin Magnussen (Haas) 14. Lance Stroll (Aston Martin) 15. Mick Schumacher (Haas) 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 17. Alexander Albon (Williams) 18. Sebastian Vettel (Aston Martin) 19. Nicholas Latifi (Williams) 20. Pierre Gasly (AlphaTauri)* dalla pit-lane 14.21 L’ALBO D’ORO RECENTE DEL GP DI Ungheria 2010 Hungaroring Australia Mark Webber Red Bull-Renault 2011 Hungaroring Regno Unito Jenson Button ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA ODIERNA 1. George Russell (Mercedes)2. Carlos Sainz (Ferrari)3. Charles Leclerc (Ferrari) 4. Lando Norris (McLren) 5. Esteban Ocon (Alpine) 6. Fernando Alonso (Alpine) 7. Lewis Hamilton (Mercedes) 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 9. Daniel Ricciardo (McLaren) 10. Max Verstappen (Red Bull) 11. Sergio Perez (Red Bull) 12. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 13. Kevin Magnussen (Haas) 14. Lance Stroll (Aston Martin) 15. Mick Schumacher (Haas) 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 17. Alexander Albon (Williams) 18. Sebastian Vettel (Aston Martin) 19. Nicholas Latifi (Williams) 20. Pierre Gasly (AlphaTauri)* dalla pit-lane 14.21 L’ALBO D’ORO RECENTE DEL GP DI2010 Hungaroring Australia Mark Webber Red Bull-Renault 2011 Hungaroring Regno Unito Jenson Button ...

Formula1WM : Giro 0/70 - Eccoci qui amici e amiche appassionate, diamo inizio a questa diretta. Autore: Marco Sassara… - xxxhgio : RT @SkySportF1: ? SEB a muro nelle #FP3 ? Sessione in corso dopo la bandiera rossa LIVE ? - LiveGPit : ?? LIVE dalle 14:45 con il commento della gara! #HungarianGP F1 | GP Ungheria 2022 - Commento LIVE Gara… - sportli26181512 : Formula 1, GP Ungheria: la diretta live dall'Hungaroring: Naso all'insù aspettando il via della gara di Budapest pe… - Formula1WM : Giro 0/70 - ??Sostituzione power unit per tre motorizzati Red Bull Perez e Verstappen montano la terza power un… -