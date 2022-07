LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Leclerc supera Russell con una staccata clamorosa! (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35° giro/70 SIAMO A META’ GARA! Leclerc prosegue e mantiene 3.1 su Russell che ora subisce l’attacco di Sainz 34° giro/70 Si vedono diverse gocce sulla pista magiara, al momento pioggia sotto controllo, ma vedremo se la situazione peggiorerà 34° giro/70 Leclerc allunga a 2.5 su Russell, poi Sainz terzo apre il DRS! 33° giro/70 Attenzione, in un team radio si segnala l’arrivo della pioggia e i tempi schizzano sull’1:24 per tutti 33° giro/70 Leclerc ora scappa via con 1.7 su Russell, poi Sainz terzo a 2.9 e Verstappen quarto a 5.2 32° giro/70 AGGIORNAMENTO CLASSIFICA 1 Charles Leclerc FerrariLEADER 1 2 George Russell Mercedes+1.607 13 Carlos SAINZ Ferrari+2.987 1 4 Max ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35° giro/70 SIAMO A META’ GARA!prosegue e mantiene 3.1 suche ora subisce l’attacco di Sainz 34° giro/70 Si vedono diverse gocce sulla pista magiara, al momento pioggia sotto controllo, ma vedremo se la situazione peggiorerà 34° giro/70allunga a 2.5 su, poi Sainz terzo apre il DRS! 33° giro/70 Attenzione, in un team radio si segnala l’arrivo della pioggia e i tempi schizzano sull’1:24 per tutti 33° giro/70ora scappa via con 1.7 su, poi Sainz terzo a 2.9 e Verstappen quarto a 5.2 32° giro/70 AGGIORNAMENTO CLASSIFICA 1 CharlesFerrariLEADER 1 2 GeorgeMercedes+1.607 13 Carlos SAINZ Ferrari+2.987 1 4 Max ...

SkySportF1 : ?? Diversa strategia per i piloti Ferrari ?? Leclerc leader della gara (?? 21/70) LIVE ? - SkySportF1 : ?? Gran partenza di Russell che resta al comando LIVE ? - norteyrichard62 : RT @SkySportF1: ?? Diversa strategia per i piloti Ferrari ?? Leclerc leader della gara (?? 21/70) LIVE ? - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 36/70 giri di #Gara #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Formula1WM : Giro 34/70 - Pit stop per Tsunoda a montare le Soft. La pioggia non sembra preoccupare i team. Yuki è 20°. Si dov… -