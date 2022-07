Lina Wertmu?ller gli aneddoti più curiosi di una regista sopra le righe

Leggi su dilei

(Di domenica 31 luglio 2022) Il cinema italiano è riuscito a ritagliarsi un posto d’onore nei cuori degli appassionati di tutto il mondo, grazie a registi che hanno lasciato il segno. Ci sono le pellicole avanguardistiche di Fellini, l’eleganza senza tempo di Visconti, il tratto poetico di Antonioni, solo per citarne alcuni, e poi c’è lei, capelli corti e occhiali bianchi inconfondibili:Wertmüller. Rivoluzionaria, mai banale, irriverente, ha scritto la storia del cinema italiano con titoli indimenticabili che ancora oggi sono un vero e proprio cult, primo su tutti “Pasqualino Settebellezze” che le è valso la nomination all’Oscar come miglior, la prima donna nella storia ad ottenerla. Ma anche “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” o “Io speriamo che me la cavo”, tutte pellicole in cui riusciva a rappresentare al meglio uno spaccato della società ...