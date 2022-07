In Ucraina fermare la guerra e negoziare, il Papa chiede a partiti "responsabilità civica" (Di domenica 31 luglio 2022) La fine della guerra in Ucraina resta tuttora il pensiero dominante del Papa e lo è stato anche durante il "pellegrinaggio penitenziale" di 6 giorni in Canda da cui è tornato con un rinnovato appello ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) La fine dellainresta tuttora il pensiero dominante dele lo è stato anche durante il "pellegrinaggio penitenziale" di 6 giorni in Canda da cui è tornato con un rinnovato appello ...

HuffPostItalia : Putin è in campagna elettorale: come utilizza le parole di Salvini e Conte per fermare le armi all'Ucraina - graglietti : RT @riccardomonet: Ci mancava il vile Michele Santoro, che ha detto che bisogna fermare la guerra in Ucraina altrimenti il gas russo ci cos… - Mariate48641882 : RT @riccardomonet: Ci mancava il vile Michele Santoro, che ha detto che bisogna fermare la guerra in Ucraina altrimenti il gas russo ci cos… - natalinatweet : RT @angelo_falanga: ?????????Gli italiani chiedono alle autorità di fermare la fornitura di armi all'Ucraina - si è svolta a Milano un'azione c… - TelevideoRai101 : Ucraina,Papa:fermare guerra e negoziare -