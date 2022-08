In Sudan continua la guerra intertribale per le risorse minerarie (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug – Mentre il grande occhio mediatico è spostato sul conflitto russo-ucraino, che coinvolge da vicino l’Occidente, la guerra intertribale in Sudan continua a lasciarsi dietro un infinità di morti e feriti. Nuovi conflitti di terra sono scoppiati lo scorso giugno nell’area di Abyi, nel Darfur occidentale e nel Kordofan meridionale. Secondo le stime dell’ACJPS gli scontri hanno provocato almeno 136 morti, diversi feriti e lo sfollamento di 5000 persone. Come sempre pù spesso avviene in Africa, anche in questo caso i conflitti sono legati alle rivendicazioni dei confini, alle aree di estrazione dell’oro e ai terreni agricoli o di transito del bestiame. L’appello di ACJPS Oltre ad invitare le autorità Sudanesi a individuare i responsabili delle uccisioni, l’African Center for Justice and ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug – Mentre il grande occhio mediatico è spostato sul conflitto russo-ucraino, che coinvolge da vicino l’Occidente, laina lasciarsi dietro un infinità di morti e feriti. Nuovi conflitti di terra sono scoppiati lo scorso giugno nell’area di Abyi, nel Darfur occidentale e nel Kordofan meridionale. Secondo le stime dell’ACJPS gli scontri hanno provocato almeno 136 morti, diversi feriti e lo sfollamento di 5000 persone. Come sempre pù spesso avviene in Africa, anche in questo caso i conflitti sono legati alle rivendicazioni dei confini, alle aree di estrazione dell’oro e ai terreni agricoli o di transito del bestiame. L’appello di ACJPS Oltre ad invitare le autoritàesi a individuare i responsabili delle uccisioni, l’African Center for Justice and ...

