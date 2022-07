Higuain devastante | tripletta e punizione impressionante con l’Inter Miami | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 31 luglio 2022) La MLS continua a regalare grande spettacolo. I calciatori italiani e con un passato in Serie A sono protagonisti, in positivo o in negativo. Nella notte si sono disputate partite molto interessanti valide per il campionato, in particolar modo si è registrato il passo falso del Toronto che non è andato oltre lo 0-0 il New England Revolution, decisivo l’errore dal dischetto di Insigne nei minuti finali. Gol, emozioni e spettacolo nella sfida tra Intere Cincinnati, la gara si è conclusa con uno scoppiettante 4-4. Il protagonista è stato l’ex Juventus e Napoli Gonzalo, autore di una. L’altra marcatura è stata di McVey mentre per Cincinnati sono arrivate le doppiette di Brenner e Vazquez.è stato autore di una grande prestazione, in particolar modo ha fatto impazzire una ...