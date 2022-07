GPS | ecco le graduatorie | elenco aggiornato con Vercelli

(Di domenica 31 luglio 2022) Attesa tra gli aspiranti supplenti 2022/23 per la pubblicazione delleprovinciali per le supplenze, GPS, edi istituto. Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare gli avvisi relativi alla pubblicazione delle. Benevento pubblica oggi le. L'articolo .

TecnicaScuola : Supplenze e Gps 2022, ecco la CIRCOLARE del ministero dell’Istruzione: c’è qualche novità – PDF --… - zazoomblog : GPS ecco le graduatorie: elenco aggiornato con Messina Milano Salerno Forlì Cesena - #graduatorie: #elenco… - ProDocente : Supplenze e Gps 2022: ecco la CIRCOLARE del ministero dell’Istruzione, c’è qualche novità – PDF - ProDocente : Supplenze da GPS, ecco le risposte alle vostre domande: scopri come fare istanza [VIDEO] - orizzontescuola : Supplenze da GPS, ecco le risposte alle vostre domande: scopri come fare [VIDEO] -

Anche nel mese d’agosto occhio agli autovelox lungo le strade del territorio. La polizia locale di Monteprandone ha diramato luoghi, giorno e ore in cui saranno attivati gli impianti per la rilevazion ...Dal 2 al 16 agosto sarà possibile inviare la domanda in merito alle supplenze. Sia per quel che riguarda le nomine da GPS 1 fascia sostegno, che per le nomine da GAE e GPS al 31 agosto e 30 giugno le ...