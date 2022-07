Garcia-Bogdan in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Wta Varsavia 2022 (Di domenica 31 luglio 2022) Ana Bogdan sfiderà Caroline Garcia in occasione della finale del Wta 250 di Varsavia 2022. Tutto sembra apparecchiato per una vittoria della francese, che sta vivendo un ottimo momento di forma. A testimoniarlo la recente vittoria del Wta di Bad Homburg, ma soprattutto una settimana da urlo in Polonia in cui è stata in grado di sconfiggere la numero uno al mondo Iga Swiatek. A tentare di fermare la corsa di Garcia sarà la rumena Bogdan, a caccia del primo titolo Wta ma sotto 1-0 nei precedenti e sfavorita secondo i bookmakers. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI La finale tra Bogdan e Garcia andrà in scena oggi, domenica 31 luglio, non prima delle ore 15.00 sul Campo Centrale; la ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Anasfiderà Carolinein occasione delladel Wta 250 di. Tutto sembra apparecchiato per una vittoria della francese, che sta vivendo un ottimo momento di forma. A testimoniarlo la recente vittoria del Wta di Bad Homburg, ma soprattutto una settimana da urlo in Polonia in cui è stata in grado di sconfiggere la numero uno al mondo Iga Swiatek. A tentare di fermare la corsa disarà la rumena, a caccia del primo titolo Wta ma sotto 1-0 nei precedenti e sfavorita secondo i bookmakers. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Latraandrà in scena, domenica 31 luglio, non prima delle ore 15.00 sul Campo Centrale; la ...

Tennis_Ita : WTA 250 Varsavia, Garcia spazza via Paolini: sfiderà Bogdan per il titolo - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #WTA #Varsavia #wta250warsaw Niente da fare per Jasmine #Paolini, travolta in #semifinale 6-… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #WTA #wta250warsaw Via alla sfida tra #Paolini e #Garcia! Chi vince sfida la #Bogdan che ha… -