Filippo Ferlazzo, i problemi mentali dell'omicida di Alika a Civitanova: ad aprile finì in ospedale (Di domenica 31 luglio 2022) Dalla sua cella del carcere di Montacuto piange, si dispera per quello che ha fatto. 'Mi dispiace, chiedo scusa: sono distrutto', ha ripetuto. A 32 anni è accusato dell'omicidio di un ambulante di ...

robertosaviano : Guardare e non intervenire. Non fuggire, ma fermarsi a fotografare. Quello che è accaduto a #civitanovamarche ad Al… - fanpage : Mentre Filippo Ferlazzo uccideva Alika Ogorchukwu nel centro di #CivitanovaMarche decine di persone hanno visto, co… - DelpapaMax : Pronta la sinistra antirazzista riabilita il delinquente assassino. Evidentemente il PD vuole candidarlo, magari in… - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Filippo Ferlazzo, un Tso nel suo passato. Violenze, furti e scatti d’ira: l’assassino di Alika era fuori controllo https://… - cristin86212732 : RT @fracco_: Per far chiarezza: la compagna di Filippo Ferlazzo, l’assassino di Alika, ha smentito l’accusa di molestie - il movente è stat… -