Filippo Ferlazzo, chi è l'uomo che ha ucciso Alika a Civitanova: 'Invalido al 100%, bipolare e border - line' (Di domenica 31 luglio 2022) Filippo Ferlazzo : chi è il 32enne che venerdì scorso, a Civitanova Marche (Macerata) , ha ucciso il venditore ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu . Al suo avvocato d'ufficio ha rivelato di avere ...

robertosaviano : Guardare e non intervenire. Non fuggire, ma fermarsi a fotografare. Quello che è accaduto a #civitanovamarche ad Al… - fanpage : Mentre Filippo Ferlazzo uccideva Alika Ogorchukwu nel centro di #CivitanovaMarche decine di persone hanno visto, co… - fanpage : Il disperato appello della moglie di #AlikaOgorchukwu, il 39enne aggredito e ucciso ieri pomeriggio in pieno centro… - ddgiusto : RT @Uther_Raffaele: Si chiama Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo e ha 32 anni è un assassino ed anche un ladro, perché ha rubato il cellular… - Soliloquia18 : RT @robertosaviano: Guardare e non intervenire. Non fuggire, ma fermarsi a fotografare. Quello che è accaduto a #civitanovamarche ad Alika… -