F1, Max Verstappen: "Non pensavo di vincere, strategia perfetta. Mi sono permesso anche un bel testacoda…" (Di domenica 31 luglio 2022) Un incredibile GP d'Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1, ha sorriso alla Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Il campione del mondo 2021, leader della classifica generale, si è imposto in maniera inaspettata, pur partendo dalla decima casella in griglia di partenza. Un successo incredibile frutto di scelte strategiche perfette del muretto Red Bull e della grande guida di Max, autore però anche di un testacoda in una fase che però non ha avuto conseguenze nella sua gara. Alle sue spalle le due Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell, con il fuoriclasse di Stevenage strepitoso nella gestione delle gomme soft. Disastrosa la lettura della Ferrari con lo spagnolo Carlos Sainz in quarta piazza e il monegasco Charles Leclerc in sesta. Un riscontro deludente per la scuderia di Maranello che vede ormai allontanarsi l'iride, sempre più ...

