Due ragazze uccise dal treno a Riccione: stavano attraversando i binari quando sono state travolte (Di domenica 31 luglio 2022) Due ragazze uccise dal treno a Riccione: le vittime stavano attraversando i binari della stazione quando sono state improvvisamente travolte da un treno alta velocità. Due ragazze uccise dal treno a Riccione: la testimonianza del gestore del bar della stazione Nella mattinata di domenica 31 luglio, intorno alle ore 07:00, due ragazze sono state travolte e uccise da un treno Alta Velocità a Riccione. Il mezzo in transito era una Freccia no stop che stava viaggiando da Pescara verso Milano e che, al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 31 luglio 2022) Duedal: le vittimedella stazioneimprovvisamenteda unalta velocità. Duedal: la testimonianza del gestore del bar della stazione Nella mattinata di domenica 31 luglio, intorno alle ore 07:00, dueda unAlta Velocità a. Il mezzo in transito era una Freccia no stop che stava viaggiando da Pescara verso Milano e che, al ...

rtl1025 : ?? Sono due sorelle di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna, le ragazze investite questa mattina da un tre… - Agenzia_Ansa : Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise da un treno. A Riccione, travolte sono state viste barcollare… - vigilidelfuoco : Travolte da un treno in transito, morte due ragazze. L’intervento dei #vigilidelfuoco stamattina nei pressi della s… - Nicola_Soldatii : RT @vigilidelfuoco: Travolte da un treno in transito, morte due ragazze. L’intervento dei #vigilidelfuoco stamattina nei pressi della stazi… - adessora : A me dispiace tanto per queste due ragazze e per la famiglia. Il resto sono le solite chiacchiere e giudizi troppo… -