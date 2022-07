marattin : Al di là del merito (più complesso di quanto sembrasse), lo stralcio della questione-taxi dal DDL Concorrenza lanci… - fattoquotidiano : La lettera della Crui a Draghi. Colpisce un’idea della democrazia che ha davvero poco a che fare con la nostra Cart… - DomenicoFassone : RT @mgmaglie: Definiti programmi e proposte del PD e soci di carta stampata e TV per la campagna elettorale del prossimo 25 settembre: ‘odd… - orizzontescuola : Carta del docente: solo un mese di tempo per spendere somme residue 2020/21. Cosa si può acquistare - Gallaccio_diBua : @mari_arena75 All'estero ovunque si sale e il conducente emette il biglietto, quasi sempre pagato con la carta di c… -

Terra è vita

Le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti insemplice: 1) ... 3) Attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o...I diritti dei fansPride o dei tifosi dell'Inter non esistono: esistono i diritti delle persone ... fai ora una donazione a Pro Vita & Famiglia Onlus tramiteo Paypal oppure con bonifico ... Carta del Mulino, sostenibilità vera Il mare di un lungo tratto della costa Palermitana torna ad essere balneabile, anche se non formalmente. Nel senso che a Carini, dopo decenni di inquinamento, il mare lungo i 7 chilometri di costa è a ...La scrittrice iraniana, da anni in esilio, parla di libertà, censura, Ayatollah e velo. E del suo primo libro su Nabokov: "Era contro ogni tirannia" ...