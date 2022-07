Caro vita, a sorpresa arriva uno stipendio extra | I lavoratori stentano a crederci (Di domenica 31 luglio 2022) Questa è una notizia che ha fatto balzare sulla sedia i lavoratori. E’ stata una manovra per venire incontro ai dipendenti e aiutarli contro il Carovita. A sorpresa hanno trovato nella busta paga uno stipendio in più. Ecco cosa è successo Uno stipendio extra contro il Carovita (fonte web)L’accredito dello stipendio extra per combattere il Carovita Ormai la situazione economica è diventata quasi insostenibile. Le famiglie italiane fanno fatica ad arrivare a fine mese e le spese da coprire diventano sempre più importanti. Fortunatamente, però, c’è qualcuno che sembra essersene accorto e che ha preso una decisione sensazionale. I dipendenti riceveranno ... Leggi su topicnews (Di domenica 31 luglio 2022) Questa è una notizia che ha fatto balzare sulla sedia i. E’ stata una manovra per venire incontro ai dipendenti e aiutarli contro il. Ahanno trovato nella busta paga unoin più. Ecco cosa è successo Unocontro il(fonte web)L’accredito delloper combattere ilOrmai la situazione economica è diventata quasi insostenibile. Le famiglie italiane fanno fatica adre a fine mese e le spese da coprire diventano sempre più importanti. Fortunatamente, però, c’è qualcuno che sembra essersene accorto e che ha preso una decisione sensazionale. I dipendenti riceveranno ...

Internazionale : Di fronte al caro vita e all’aumento dell’inflazione, molti pensionati sono costretti a tornare a lavorare. Anche q… - simonamancini24 : RT @itsmeback_: Piemonte 29/07/22 Gli agricoltori protestano contro il caro carburante, alto costo dei fertilizzanti, caro della vita e inf… - Giovy84260980 : RT @itsmeback_: Piemonte 29/07/22 Gli agricoltori protestano contro il caro carburante, alto costo dei fertilizzanti, caro della vita e inf… - GVNVNCR : RT @LeonardoPanetta: @erreelleci Caro Renato, su questo aspetto la pensiamo in modo diverso. Per me il rispetto della vita manca a chi ha s… - MaryWinner6 : RT @LeonardoPanetta: @erreelleci Caro Renato, su questo aspetto la pensiamo in modo diverso. Per me il rispetto della vita manca a chi ha s… -