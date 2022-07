Bonus 200€, chi lo riceverà ad agosto e quando arriverà (Di domenica 31 luglio 2022) Il Bonus 200 euro per molte categorie è arrivato nel mese di luglio, ma non tutti. Alcune persone lo riceveranno ad agosto L’arrivo del Bonus 200 euro è stata una notizia che ha dato un sospiro di sollievo a molte persone. La pressione dell’inflazione, e di conseguenza del caro prezzi, sia per le forniture di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 31 luglio 2022) Il200 euro per molte categorie è arrivato nel mese di luglio, ma non tutti. Alcune persone lo riceveranno adL’arrivo del200 euro è stata una notizia che ha dato un sospiro di sollievo a molte persone. La pressione dell’inflazione, e di conseguenza del caro prezzi, sia per le forniture di L'articolo proviene da Consumatore.com.

mousy67 : RT @AnnalisaNocera1: Il fatto che la gente esulta per un bonus di 200 euro di merda la dice tutta. Tanto valiamo. 200 euro. - sherpa6 : @michele_geraci 200 euro di bonus a pioggia = 6milardi di debito cattivo - sunrisesrose : @Marcello_1979 @confundustria @simone_1977 In Italia si grida al Santo Draghi per la mancetta da 200€ ma ormai anch… - lustroma : @EnricoLetta Stava agendo bene per quelli della Ztl che rappresentate. Agli altri 200 euro di bonus - ElloboXxx2 : RT @AnnalisaNocera1: Il fatto che la gente esulta per un bonus di 200 euro di merda la dice tutta. Tanto valiamo. 200 euro. -