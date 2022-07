Autostrada A1: chiusi caselli Reggello – Incisa (notte 1-2 agosto) e Valdarno (notti 1-2 e 3-4 agosto) (Di domenica 31 luglio 2022) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori saranno chise, di notte, stazioni Reggello Incisa e Valdarno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 31 luglio 2022) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori saranno chise, di, stazioniL'articolo proviene da Firenze Post.

telodogratis : Il rimorchio abbandonato in autostrada con centinaia di migranti chiusi dentro: “Stavano per soffocare” - romatoday : Il rimorchio abbandonato in autostrada con centinaia di migranti chiusi dentro: 'Stavano per soffocare'… - PalermoToday : Il rimorchio abbandonato in autostrada con centinaia di migranti chiusi dentro: 'Stavano per soffocare'… - Today_it : Il rimorchio abbandonato in autostrada con centinaia di #migranti chiusi dentro: 'Stavano per soffocare'… - AdrianaArchadri : @BarbaraGrange7 Ieri sera a Novara. Una situazione paradossale: nessuno arrivava e nessuno ripartiva. Tutti chiusi… -