ATP Umago, Bolelli-Fognini super: il titolo nel doppio è italiano (Di domenica 31 luglio 2022) È un momento a dir poco magico quello che sta vivendo, attualmente, il tennis italiano. Dopo le varie vittorie di Matteo Berrettini (ATP Stoccarda e ATP Queen's e la finale persa in Svizzera), la prima affermazione di Lorenzo Musetti (ATP Amburgo) e la finale dell'ATP Umago conquistata da Jannik Sinner (che ha sconfitto in semifinale Franco Agamenone e che incontrerà Carlos Alcaraz nell'ultimo atto, giustiziere di Guilio Zeppieri), il mondo della racchetta nostrano festeggia un'altra, incredibile, vittoria. Gioie su gioie per la pallina gialla: la coppia Bolelli-Fognini è riuscita a vincere il torneo croato dopo aver disputato una manifestazione praticamente perfetta. Gli errori si stavano palesando nell'ultimo atto giocato ieri, ma il duo è stato bravissimo a rimettersi in carreggiata compiendo una rimonta che ha del ...

