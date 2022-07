30 Luglio 2022 – Marocco | re Mohammed VI promette concessione diritti per le donne Mille persone sfilano a Piombino contro rigassificatore Razzo cinese si è disintegrato nell’Oceano Indiano Landini tassare extraprofitti

(Di domenica 31 luglio 2022) Nel discorso pronunciato oggi da reVI delper il 23/o anniversario del suo regno il tema deidelleprende oltre un quarto della prolusione davanti alle telecamere. Per quanto riguarda gli esteri, è l’eterna sfida con i vicini algerini che preoccupa il sovrano. Circa un migliaio leha manifestatoilche il governo ha deciso di installare nel porto di. Il corteo a cui inizialmente hanno preso parte almeno 500, era partito alle 21 dal centro giovani die attraversando le vie del centro è arrivato in piazza Bovio dove al comizio finale hanno assistito in circapartecipanti. Un...

DiMarzio : #Juve, per l'attacco c'è anche l'idea #Depay - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, manca ancora l'intesa con il #PSG per #Wijnaldum: oggi può essere la giornata decisiva - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - Ora_pro_Siria : Al-Nusra Front ha effettuato otto bombardamenti contro varie aree del nord-ovest del Paese, 29 luglio - orvietonews : 'Consiglio Comunale del 28 luglio: l'operazione verità': Dall'opposizione, Cristina Croce, capogruppo di 'Siamo Orv… -

Istat

DIRETTA MILAN MARSIGLIA: PARTITA IN EQUILIBRIO Milan Marsiglia , in diretta domenica 31alle ore 18.00 presso lo stade Velodrome di Marsiglia , sarà una sfida amichevole tra la formazione rossonera e quella transalpina. Amarcord anni 90 quando Milan e Marsiglia si sono ...... LA FINALE DEGLI EUROPEI! Inghilterra Germania donne è in diretta da Wembley: alle ore 18:00 di domenica 31il grande stadio di Londra apre le sue porte sulla finale degli Europeidi ... Prezzi al consumo (dati provvisori) - Luglio 2022 Altopiano di Asiago, previsioni meteo per il 31/07/2022. Giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, temperatura minima di 11°C e massima di 26°C ...Meteo per Domenica 31 Luglio 2022, L'Aquila. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 17°C, massima 31°C ...