(Di domenica 31 luglio 2022) La ricerca Nei «Quaderni» di Archivio Bergamasco la descrizione dei quartieri del centro: dalla pessime condizioni dell’acqua alle case in gran parte inabitabili.

webecodibergamo : Nei «Quaderni» di Archivio Bergamasco la descrizione dei quartieri del centro: dalla pessime condizioni dell’acqua… -

L'Eco di Bergamo

... e altre pietre preziose c'è pure il dono di unumile popolana scampata al colera delche donò ...per secoli fu teatro di produzione ed esecuzione musicale che diede lustro internazionale allaPare infatti che l'immobile che ospitava un tempo le prigioni dellasia stato venduto a una ... L'edificio di via San Carlo era sorto nel lontanoed era diventato ormai insufficiente e ... 1884: Città Alta messa in ginocchio dal colera - Cultura e Spettacoli, Bergamo