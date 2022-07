Uomini e Donne, clamorosa indiscrezione: Federica Aversano potrebbe tornare nel programma con un ruolo inatteso (Di sabato 30 luglio 2022) È stata una delle corteggiatrici più discusse dell’ultima edizione di Uomini e Donne e a settembre – a sorpresa – potrebbe tornare in trasmissione: stiamo parlando di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. La vulcanica ventottenne campana, però, non tornerà a sedere tra le corteggiatrici del parterre del trono classico, né vestirà i panni di tronista, come molti pensavano, bensì entrerà a far parte della sezione over, che nella scorsa edizione del programma ha interessato i telespettatori più di quanto non abbiano fatto i tronisti e i corteggiatori del trono classico. Già nel corso dell’ultima edizione, Federica aveva suscitato la curiosità di alcuni Cavalieri del trono over e in particolar modo Riccardo Guarnieri aveva manifestato ... Leggi su isaechia (Di sabato 30 luglio 2022) È stata una delle corteggiatrici più discusse dell’ultima edizione die a settembre – a sorpresa –in trasmissione: stiamo parlando di, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. La vulcanica ventottenne campana, però, non tornerà a sedere tra le corteggiatrici del parterre del trono classico, né vestirà i panni di tronista, come molti pensavano, bensì entrerà a far parte della sezione over, che nella scorsa edizione delha interessato i telespettatori più di quanto non abbiano fatto i tronisti e i corteggiatori del trono classico. Già nel corso dell’ultima edizione,aveva suscitato la curiosità di alcuni Cavalieri del trono over e in particolar modo Riccardo Guarnieri aveva manifestato ...

