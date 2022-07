Un bambino di 12 anni è morto in una piscina in un parco acquatico di Battipaglia (Di sabato 30 luglio 2022) Un bambino di 12 anni è morto in un parco acquatico di Battipaglia (Salerno). Le ipotesi al vaglio degli investigatori per capire cosa sia successo sono due: un malore, improvviso e fulminante. O un colpo alla testa. Un bambino di 12 anni muore in una piscina a Battipaglia Come viene riportato da Repubblica, il bambino, originario di Pompei, si era appena lanciato da uno scivolo. È finito in acqua ed è riuscito anche ad uscire dalla piscina. Poi la situazione è precipitata. Il decesso potrebbe essere stato provocato anche da un colpo subito dal ragazzino mentre percorreva lo scivolo. In corso accertamenti da parte del medico legale. Purtroppo, non è il primo caso di un decesso di un ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Undi 12in undi(Salerno). Le ipotesi al vaglio degli investigatori per capire cosa sia successo sono due: un malore, improvviso e fulminante. O un colpo alla testa. Undi 12muore in unaCome viene riportato da Repubblica, il, originario di Pompei, si era appena lanciato da uno scivolo. È finito in acqua ed è riuscito anche ad uscire dalla. Poi la situazione è precipitata. Il decesso potrebbe essere stato provocato anche da un colpo subito dal ragazzino mentre percorreva lo scivolo. In corso accertamenti da parte del medico legale. Purtroppo, non è il primo caso di un decesso di un ...

