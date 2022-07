Salerno, ragazzino di 12 anni muore al parco acquatico (Di sabato 30 luglio 2022) Un ragazzino di 12 anni è morto in un parco acquatico di Battipaglia. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.Secondo quanto si apprende, il 12enne - originario di Pompei... Leggi su ilmattino (Di sabato 30 luglio 2022) Undi 12 anni è morto in undi Battipaglia. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento.Secondo quanto si apprende, il 12enne - originario di Pompei...

