Roma, chiuso temporaneamente il GRA per incendio: info sul traffico, via Tiburtina bloccata (Di sabato 30 luglio 2022) A causa di un incendio il Grande Raccordo Anulare è stato, provvisoriamente, chiuso al traffico all’altezza dello svincolo con Via Tiburtina (km 29,800). Il provvedimento è stato preso in via precauzionale a causa del fumo che invade le carreggiate in entrambe le direzioni. Nel dettaglio Il traffico, nelle due direzioni, è stato temporaneamente indirizzato in uscita su via Tiburtina. Sul posto il personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che in questo momento stanno gestendo l’emergenza. Il Raccordo si riaprirà al traffico non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 30 luglio 2022) A causa di unil Grande Raccordo Anulare è stato, provvisoriamente,alall’altezza dello svincolo con Via(km 29,800). Il provvedimento è stato preso in via precauzionale a causa del fumo che invade le carreggiate in entrambe le direzioni. Nel dettaglio Il, nelle due direzioni, è statoindirizzato in uscita su via. Sul posto il personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che in questo momento stanno gestendo l’emergenza. Il Raccordo si riaprirà alnon appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito. su Il Corriere della Città.

