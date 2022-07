Reggina, UFFICIALE arriva Fabbian dall'Inter (Di sabato 30 luglio 2022) Giovanni Fabbian è un nuovo centrocampista della Reggina. Il classe 2003 arriva in prestito fino al 30 giugno 2023 nella squadra di Filippo... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Giovanniè un nuovo centrocampista della. Il classe 2003in prestito fino al 30 giugno 2023 nella squadra di Filippo...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @Reggina_1914, ufficiale l'arrivo in prestito di Giovanni #Fabbian, classe 2003, dall'… - MarioAlbanese7 : RT @FabioAlampi: #Inter, UFFICIALE: rinnovo fino al 30 giugno 2026 per Giovanni #Fabbian (centrocampista, 2003), che viene contestualmente… - SEKAINODaniel : RT @FabioAlampi: #Inter, UFFICIALE: rinnovo fino al 30 giugno 2026 per Giovanni #Fabbian (centrocampista, 2003), che viene contestualmente… - tcm24com : Ufficiale: Il giovane Fabbian in prestito alla Reggina dall'Inter #Fabbian #Inter #Reggina - fcin1908it : RT @FabioAlampi: #Inter, UFFICIALE: rinnovo fino al 30 giugno 2026 per Giovanni #Fabbian (centrocampista, 2003), che viene contestualmente… -