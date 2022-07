"Perché preferiscono la Meloni": Mannhiemer, una bomba su Cav e Salvini (Di sabato 30 luglio 2022) Il 25 settembre si avvicina e la "situazione rimane mutevole". Al momento, come spiega Renato Mannheimer, "il centrodestra in vantaggio", ma potrebbero non mancare sorprese. "I dati confermano dei trend che già conosciamo – spiega il sociologo e sondaggista – la crescita della Meloni, la difficoltà Lega e Forza Italia da una parte, dall'altra la forza del Pd e il calo ormai irrefrenabile dei Cinque Stelle. Vedremo nei prossimi giorni col cambiare dell'offerta politica, se la scelta di Calenda e degli altri movimenti cambieranno le cose. Per ora ci sono molti astenuti. Quello che è significativo è che Draghi continua ad avere molta popolarità, mentre Conte, una volta primo in popolarità, è crollato". Raggiunto dall'Adnkronos, Mannheimer ribadisce che la partita alle urne è apertissima. Di più, "la campagna elettorale è tutta da fare, l'offerta politica tutta da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Il 25 settembre si avvicina e la "situazione rimane mutevole". Al momento, come spiega Renato Mannheimer, "il centrodestra in vantaggio", ma potrebbero non mancare sorprese. "I dati confermano dei trend che già conosciamo – spiega il sociologo e sondaggista – la crescita della, la difficoltà Lega e Forza Italia da una parte, dall'altra la forza del Pd e il calo ormai irrefrenabile dei Cinque Stelle. Vedremo nei prossimi giorni col cambiare dell'offerta politica, se la scelta di Calenda e degli altri movimenti cambieranno le cose. Per ora ci sono molti astenuti. Quello che è significativo è che Draghi continua ad avere molta popolarità, mentre Conte, una volta primo in popolarità, è crollato". Raggiunto dall'Adnkronos, Mannheimer ribadisce che la partita alle urne è apertissima. Di più, "la campagna elettorale è tutta da fare, l'offerta politica tutta da ...

