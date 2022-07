Paolo Rossi in scena a Roma con “Stand up Orazio”: ecco quando (Di sabato 30 luglio 2022) Mercoledì 3 agosto l’attore sarà in scena il pRossimo 3 agosto, sul palco dell’Arena Lexus de l’Isola del cinema Roma – Un attore contemporaneo, Paolo Rossi, un poeta nato in una cittadina lucana più di duemila anni fa, Quinto Orazio Flacco, una regione, la Basilicata, che sceglie entrambi per raccontarsi. ecco gli ingredienti dello spettacolo Stand up Orazio, che sarà in scena il pRossimo 3 agosto, sul palco dell’Arena Lexus de l’Isola del cinema, a Roma, sull’Isola Tiberina, con inizio alle 21.30. Un testimonial lucano d’eccellenza, il poeta Quinto Orazio Flacco, nato a Venusia, colonia Romana della Basilicata antica (quando si ... Leggi su lopinionista (Di sabato 30 luglio 2022) Mercoledì 3 agosto l’attore sarà inil pmo 3 agosto, sul palco dell’Arena Lexus de l’Isola del cinema– Un attore contemporaneo,, un poeta nato in una cittadina lucana più di duemila anni fa, QuintoFlacco, una regione, la Basilicata, che sceglie entrambi per raccontarsi.gli ingredienti dello spettacoloup, che sarà inil pmo 3 agosto, sul palco dell’Arena Lexus de l’Isola del cinema, a, sull’Isola Tiberina, con inizio alle 21.30. Un testimonial lucano d’eccellenza, il poeta QuintoFlacco, nato a Venusia, coloniana della Basilicata antica (si ...

