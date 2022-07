Milan, grana Bakayoko: i rossoneri cercano di convincerlo a partire (Di sabato 30 luglio 2022) Il Milan vuole risolvere la questione Tiemouè Bakayoko. Si cerca di convincere il centrocampista a lasciare il club rossonero Il Milan lavora anche sul mercato delle uscite. Tra le situazioni più intricate c’è sicuramente quella di Tiemouè Bakayoko, che ha ancora un anno di prestito in rossonero dal Chelsea. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club rossonero starebbe cercando di convincere il giocatore a rinunciare al prossimo anno, in quanto lo spazio per lui sarebbe decisamente limitato, per poi chiudere un altro colpo in mediana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Ilvuole risolvere la questione Tiemouè. Si cerca di convincere il centrocampista a lasciare il club rossonero Illavora anche sul mercato delle uscite. Tra le situazioni più intricate c’è sicuramente quella di Tiemouè, che ha ancora un anno di prestito in rossonero dal Chelsea. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club rossonero starebbe cercando di convincere il giocatore a rinunciare al prossimo anno, in quanto lo spazio per lui sarebbe decisamente limitato, per poi chiudere un altro colpo in mediana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

webriccardo : @deliux9 Hai presenti i bidoni comprati da Juve e Milan negli ultimi 10 anni? Come mai non sono così messi male fin… - BBilanShit : RT @CalcioPillole: Il #Milan deve risolvere la grana del rinnovo di #Leao. Il giocatore avrebbe già rifiutato la prima proposta da 5,5 mili… - CalcioPillole : Il #Milan deve risolvere la grana del rinnovo di #Leao. Il giocatore avrebbe già rifiutato la prima proposta da 5,5… - il_superiore87 : Certo che qualche grana con Gosens possiamo anche averla, ma anche la Juve e il Milan con Pogba e Ibra non scherzan… - karl62956639 : @MilanNewsit Adesso comincia l'infinito tira e molla sui soldi da dare all'aston villa. Il milan partira da 5 + du… -

Mercato Serie A: Roma, lunga lista di partenti. Meret chiede garanzie al Napoli Il Milan , intanto, ha finalmente definito l'arrivo di Charles De Ketelaere . Il giocatore sarà a ... Lo Spezia dovrà gestire la grana Maggiore , col Torino che sembra essersi ritirato dalla trattativa ... Milan, l'arte di fare necessità virtù Bee si discusse su chi doveva cacciare la grana e alla fine Berlusconi in un impeto di generosità finanziò lui gli acquisti di Bacca e Luis Adriano e compagnia bella spendendo parecchio tra l'altro. ... Calciomercato.com Milan, grana Bakayoko: i rossoneri cercano di convincerlo a partire Il Milan vuole risolvere la questione Tiemouè Bakayoko. Si cerca di convincere il centrocampista a lasciare il club rossonero Il Milan lavora anche sul mercato delle uscite. Tra le situazioni più intr ... Shakira rischia il carcere: accusa pazzesca alla cantante colombiana I due starebbero provando a trovare un accordo sulla custodia dei figli Sasha e Milan, che stando alle ultime indiscrezioni ... Alle già citate note vicende personali si è aggiunta un’altra grana che ... Il, intanto, ha finalmente definito l'arrivo di Charles De Ketelaere . Il giocatore sarà a ... Lo Spezia dovrà gestire laMaggiore , col Torino che sembra essersi ritirato dalla trattativa ...Bee si discusse su chi doveva cacciare lae alla fine Berlusconi in un impeto di generosità finanziò lui gli acquisti di Bacca e Luis Adriano e compagnia bella spendendo parecchio tra l'altro. ... Milan, ancora viva la pista Renato Sanches | Mercato Il Milan vuole risolvere la questione Tiemouè Bakayoko. Si cerca di convincere il centrocampista a lasciare il club rossonero Il Milan lavora anche sul mercato delle uscite. Tra le situazioni più intr ...I due starebbero provando a trovare un accordo sulla custodia dei figli Sasha e Milan, che stando alle ultime indiscrezioni ... Alle già citate note vicende personali si è aggiunta un’altra grana che ...